Hertha Berlim empata e desce à segunda divisão alemã

Um golo do central Keven Schlotterbeck, lançado em campo aos 81 minutos, para render o central sérvio Erhan Masovic, deitou por terra o sonho do Hertha de ainda evitar a descida na última jornada.

O Hertha Berlim, último classificado da Bundesliga, foi despromovido este sábado ao ceder um empate em casa a um golo, já em período de compensações, perante o Bochum, na 33.ª e penúltima jornada.

O Hertha, que viu o árbitro anular-lhe um golo aos 19 minutos, pelo avançado belga Dodi Lukebakio, adiantou-se no marcador aos 63 minutos, pelo médio francês Lucas Tosart, mas sofreu um duro golpe já em período de compensações, aos 90+4, quando a vitória parecia consumada.

Nos restantes jogos da 33.ª jornada já disputados, destaque para o triunfo caseiro do Hoffenheim sobre o Union Berlim, por 4-2, o qual lhe garante a permanência no escalão maior do futebol germânico na próxima época, enquanto a equipa da capital, que segue em quarto lugar, com 59 pontos, adiou para a última jornada a decisão quanto a um lugar na Liga dos Campeões.

Quem foi titular no eixo defensivo do Union Berlim foi o central português Diogo Leite, que viu um cartão amarelo aos 35 minutos e acabou substituído no início da segunda parte pelo alemão Timo Baumgartl.

Entretanto, o Bremen, 12.º, com 36 pontos, também a salvo da descida, empatou a um golo na receção ao Colónia, 10.º, com 42, enquanto o Schalke 04, 16.º (lugar que dá acesso ao play-off de manutenção frente ao terceiro classificado do segundo escalão), com 31 pontos, também não foi além de um empate a dois golos, em Gelsenkirchen, perante o Eintracht Frankfurt.

Do onze inicial do Eintracht fez parte o lateral direito português Buta, que seria substituído aos 84 minutos pelo francês Dina Ebimbe.

No entanto, o Schalke pode cair nesta jornada para a zona de despromoção direta, caso o Estugarda, 17.º, com 29 pontos, vença na deslocação ao terreno do Mainz, no domingo.