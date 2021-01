Médio internacional alemão está a cumprir o último ano de contrato com a Juventus, equipa italiana pela qual ainda não atuou esta temporada desportiva

Carsten Schmidt, CEO do Hertha Berlim, admitiu, este domingo, que decorrem conversações entre os responsáveis do clube da Bundesliga e Sami Khedira, experiente centrocampista da Juventus, para a aquisição do futebolista. O eventual negócio foi avançado, recentemente, pela revista Kicker.

"Estamos a falar com ele [Khedira], há algumas coisas a esclarecer e algumas perguntas a responder antes de segunda-feira [01 de fevereiro, último dia do mercado de transferências]", afirmou o dirigente do emblema de Berlim e 15.º classificado da I Liga alemã.

A revista Kicker adiantou, também, que Sami Khedira se encontra, desde o passado sábado, em solo germânico e que deverá ser submetido a exames médicos ainda este domingo, antes de assinar pelo Hertha Berlim.

O experiente médio alemão tem contrato com a Juventus até ao final desta época, na qual ainda não foi escolha para o técnico Andrea Pirlo. Caso se mude para o clube da capital germânica, Khedira voltará à Bundesliga após 11 anos de ausência.

Em 2010, Khedira saiu da equipa do Estugarda rumo aos espanhóis do Real Madrid, depois de ter atraído atenções com os desempenhos protagonizados no Campeonato do Mundo, ao serviço da seleção da Alemanha.