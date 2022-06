Hertha Berlim e Kevin-Prince Boateng celebram renovação com 2023... kebabs

Internacional ganês renovou com os alemães por mais uma temporada

O Hertha Berlim anunciou esta quarta-feira, de uma forma bastante original, a renovação por mais uma temporada de Kevin-Prince Boateng. Como forma de celebrar o prolongamento do contrato com os alemães, o criativo de 35 anos vai oferecer 2023... kebabs.

"O play-off de permanência contra o Hamburgo mostrou-nos o quão importante é o Prince para a nossa equipa. Ele é o nosso líder e empurra todos os outros junto com ele. Vamos precisar de jogadores como ele para a próxima temporada", referiu Fredi Bobic, diretor desportivo, aos meios do clube.

Boateng realizou 21 partidas pelo Hertha Berlim em 2021/22. O clube terminou a Bundesliga na 16ª posição e garantiu a permanência ao vencer o Hamburgo (2-1 em agregado) no play-off de promoção/despromoção.

Formado no clube, o internacional ganês conta uma carreira bastante viajada, tendo representado 13 clubes até ao momento: Hertha Berlim, Tottenham, Dortmund, Portsmouth, Milan, Schalke 04, Las Palmas, Eintracht Frankfurt, Sassuolo, Barcelona, Fiorentina, Besiktas e Monza, de onde se despediu para regressar à capital alemã no verão do ano passado.