Hertha Berlim demite treinador e faz regressar Pál Dárdai

Redação com Lusa

Ocupa o último lugar do campeonato alemão.

O treinador Sandro Schwarz deixou o comando do Hertha Berlim e foi substituído no cargo pelo húngaro Pál Dárdai, até final da época, anunciou este domingo o clube que ocupa a última posição da Bundesliga.

Schwarz, que chegou no início da temporada ao emblema da capital germânica, não resistiu à 16.ª derrota no campeonato, na sexta-feira, na visita ao Schalke (5-2), que manteve a equipa no último lugar, quando faltam seis jornadas para o final da competição.

Ao mesmo tempo, o Hertha anunciou o regresso de Pál Dárdai, um antigo médio internacional húngaro, de 47 anos, que jogou pelo clube durante 16 temporadas entre 1996 e 2012, e que já tinha orientado a equipa principal em duas ocasiões.

O técnico magiar comandou o Hertha de 2015 a 2019, primeiro, e em 2021, depois.