Herrera reuniu plantel do PSG para festejar aniversário e há uma ausência a destacar

Ander Herrera comemorou 32 anos e reuniu os companheiros de equipa do PSG para celebrar. Mbappé não apareceu na fotografia.

O médio Ander Herrera organizou uma festa de aniversário para comemorar o 32.º aniversário e convidou os companheiros de equipa no PSG. As maioras figuras do plantel e mesmo alguns reforços - casos de Messi e Sergio Ramos - apareceram, mas há uma ausência a ser comentada.

Pelo menos na fotografia de grupo partilhada pelo espanhol nas redes sociais, Mbappé não aparece.

"Obrigado, equipaça", escreveu Herrera na legenda da fotografia.