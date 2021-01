Sobre a suspensão de Cavani: "Se te sancionam por isto... o mundo é uma merda"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Herrera, jogador espanhol do Paris Saint-Germain, não ficou indiferente ao castigo aplicado pela Federação inglesa ao antigo colega do avançado do Manchester United.

Ander Herrera, jogador espanhol do Paris Saint-Germain e antigo colega de Edison Cavani no clube francês, criticou publicamente a suspensão de três jogos aplicada, pela Federação inglesa a 31 de dezembro, ao avançado uruguaio do Manchester United.

A sanção deveu-se a uma publicação de Cavani na página de Instagram, após o triunfo dos red devils sobre o Southampton (a 29 de novembro), na qual agradece um elogio de um amigo pelos dois golos marcados com a expressão "Gracias, negrito", sendo considerada pelo organismo como "insultuosa, imprópria e abusiva".

"Se te sancionam por isto... o mundo é uma merda. Força Edi[son Cavani], escreveu Herrera na caixa de comentários de uma outra publicação de Cavani na página de Instagram, na qual partilhou uma mensagem de desagrado e defesa face à punição imposta pela Federação inglesa.

Também Marcos Rojo, atual jogador do Manchester United, reagiu em prol de Edison Cavani: "És grande! Os que te conhecem sabem a classe de pessoa que és", comentou o defesa internacional argentino.