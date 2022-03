Herrera deixa o Atlético de Madrid e em Espanha apontam um possível substituto

Internacional mexicano vai rumar aos Estados Unidos. Em Espanha, afirmam que o emblema "colchonero" olha para médio do PSG.

Agora é oficial. Héctor Herrera não será jogador do Atlético de Madrid na próxima temporada, tendo assinado até 2024 pelos americanos do Houston Dynamo. Juntando esse facto à pouca preponderância dos reforços "colchoneros" para 2021/22 no meio-campo, como por exemplo De Paul, ficará então livre um espaço nessa zona do terreno que, de acordo com o jornal "As", poderá ser ocupado por Georginio Wijnaldum.

O internacional neerlandês trocou o Liverpool pelo PSG no mercado de verão de 2021, mas não teve a regularidade desejada ao serviço dos franceses. Com 1498 minutos jogados pelo emblema parisiense até ao momento, distribuídos por 28 jogos, e apesar de ter assinado até 2024, poderá deixar o atual líder da Ligue 1 na próxima janela de transferências.

O Atlético de Madrid terá interesse no médio de 31 anos, segundo vários órgãos de comunicação franceses, e o jogador parece querer mudar novamente de ares, estando a considerar uma mudança do cenário e a procurar uma saída do PSG. Já terá mesmo tentado fazê-lo no inverno, por empréstimo, estando, por isso, no mercado.

Além do Atlético de Madrid, também Aston Villa, West Ham e Newcastle estarão a monitorizar a situação do jogador.