Herrera de saída do Atlético de Madrid? Garantem que houve proposta pelo médio

Hector Herrera (à direita), jogador do Atlético de Madrid

Internacional mexicano terá recebido proposta para rumar à MLS.

Héctor Herrera trocou o FC Porto pelo Atlético de Madrid em 2019, nunca tendo conseguido um papel de destaque no emblema "colchonero". Apenas com 69 jogos disputados, um golo marcado e quatro assistências até ao momento, o médio poderá estar de saída do atual campeão espanhol.

De acordo com o jornalista americano Tom Bogert, o Houston Dynamo, da MLS, terá feito uma oferta para levar o internacional mexicano ex-FC Porto do Wanda Metropolitano.

Como jogador profissional, Herrera, 31 anos, teve passagens por Pachuca e Tampico Madero (México), FC Porto e Atlético de Madrid, podendo agora rumar aos Estados Unidos.