Herói da final da Champions não vai jogar a Liga das Nações

Guarda-redes do Real Madrid, Thibaut Courtois, deixou a concentração da seleção belga.

Thibaut Courtois, guarda-redes do Real Madrid que brilhou na final da Liga dos Campeões, que o emblema merengue venceu diante do Liverpool, por 1-0, não vai jogar os próximos compromissos da seleção belga na Liga das Nações.

A federação belga anunciou esta terça-feira que o guardião abandonou a concentração dos "diabos vermelhos", juntamente com Jason Denayer, ambos devido a questões físicas.

De acordo com o jornal "As", Courtois está a contas com uma pubalgia, depois de uma temporada desgastante com o Real Madrid, onde foi uma das figuras chave.

Assim, o guarda-redes, bem como Jason Denayer, vão falhar os jogos da Bélgica frente aos Países Baixos (3 de junho), Polónia (8), País de Gales (11) e Polónia (14).