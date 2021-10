o treinador argentino deixa o Tricolor com um título no currículo

Hernán Crespo deixou de ser o treinador do São Paulo, anunciou o clube esta quarta-feira. O argentino estava no clube desde fevereiro deste ano.

Os resultados recentes, especialmente no Brasileirão, explicam a decisão tomada. Recorde-se que com Crespo no comando técnico, o São Paulo somou 24 vitórias, empatou em 19 ocasiões e perdeu 10 jogos.

Ainda assim, o treinador argentino deixa o Tricolor com um título no currículo, a vitória no Paulistão que encerrou um jejum do clube de quase nove anos sem troféus.