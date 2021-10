Foi companheiro de Messi e atira: "Eu não diria que está triste, mas está isolado"

Thierry Henry pouco convencido com o trabalho de Pochettino até ao momento.

Triste não, mas isolado. Henry olha para o início de Messi em Paris desta forma. O antigo companheiro do argentino no Barcelona destacou o pouco envolvimento de um dos melhores do planeta em relação ao normal.

"Ele está isolado, está a tocar menos na bola. Eu não diria que ele está triste, mas está isolado. Eu prefiro-o no meio. Temos de encontrar algo para eles (Messi, Mbappé e Neymar) brincarem juntos. Não creio que ele possa fazer a diferença na direita", afirmou o antigo internacional francês, no Prime Video.

Henry não está impressionado com a forma como Pochettino tem organizado uma equipa que, para já, está demasiado desenhada para Mbappé.

"Messi não fala muito, fala com a bola. Mas por agora, é a equipa da Mbappé . É especialmente o Mbappé que a faz brilhar. A bola vai mais para o Kylian. A dada altura, tem de haver apenas um condutor e, nesta equipa, há demasiados condutores", explicou.