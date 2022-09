Henry revolta-se contra o VAR: "Não é rápido o suficiente e mata a alegria do jogo"

O antigo internacional francês e atual treinador assistente na seleção belga mostra não ser o maior fã da videoarbitragem.

Thierry Henry, antigo internacional francês e atual treinador assistente na seleção belga, criticou esta quinta-feira a utilização do VAR, alegando que o sistema "não é rápido o suficiente" e "mata a alegria do jogo".

O antigo avançado marcou presença na conferência "Leaders Week Sport Business", que reuniu mais de três mil executivos em Londres, e foi questionado sobre a utilização da videoarbitragem. Henry começou por apontar à demora do VAR na análise dos lances, algo que não acontece em outras modalidades.

"O que me incomoda sobre o VAR é apenas que não é rápido o suficiente. No futebol estamos sempre atrasados e temos muito que aprender. No futebol americano, râguebi, críquete ou ténis, as decisões são instantâneas", comparou.

"Com o VAR tu nem sequer sabes se podes saltar de alegria quando marcas. Salto? Celebro? Não celebro? Isso mata a alegria do jogo", completou o ex- jogador, de 45 anos.