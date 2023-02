"Mbappé assusta. Quando ele está em campo, tudo muda"

Henry, antigo craque francês, ficou muito agradado com a exibição da grande figura do futebol do país, na visita do PSG ao terreno do Marselha.

Thierry Henry, agora na posição de comentador, ficou rendido à exibição de Kylian Mbappé, que, neste último domingo, fez dois golos e uma assistência na vitória do PSG no terreno do Marselha, por 0-3.

"Quando o Mbappé está assim... Ele não esteve na eliminatória da taça [derrota do PSG em Marselha] e estava ansioso por responder em campo. Estava ansioso por mostrar que ainda é o chefe. E, mais uma vez, ele provou-o. Assusta. Quando ele está em campo, tudo muda", explicou a antiga figura do Arsenal.

Com os dois golos marcados no estádio do Marselha, Mbappé, aos 24 anos, chegou aos 200 de Cavani, o anterior melhor marcador isolado da história do PSG.