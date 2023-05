Henry recorda ralhete de Xavi: "Quando ganhares alguma coisa, podes falar"

Antigo avançado francês recordou a mudança do Arsenal para o Barcelona, em 2007.

Thierry Henry, antigo avançado francês que brilhou sobretudo ao serviço do Mónaco, Arsenal e Barcelona, recordou esta segunda-feira um ralhete que ouviu de Xavi após a sua transferência dos gunners para os catalães, em 2007.

"Quando fui para lá, ria-me do "Mais que um clube" (lema do clube). Xavi meteu-me logo no lugar e disse-me: 'Aqui ainda não ganhaste nada, quando ganhares podes falar", revelou, em declarações à Amazon.

Henry, de 45 anos, aproveitou também para comentar o castigo de duas semanas atribuído pelo PSG a Lionel Messi, entretanto levantado após um pedido de desculpas, devido a ter viajado para a Arábia Saudita sem autorização, falhando um treino da equipa.

"No PSG, os problemas são sempre os mesmos. Messi? Sabe-se lá porque é que não vai ficar. Feriu o orgulho do clube? Será que tinha razão? Não, não podes faltar a um treino", defendeu, com ironia.

"Quais são as regras no PSG? Por norma, são os jogadores mais velhos que te transmitem as normas quando chegas ao clube. Quando fui para o Arsenal, era impossível fazer tudo o que queria. Era multado se me excedesse um pouco mais", completou Henry, que representou os gunners entre 1999 e 2007, com uma curta passagem posterior na temporada 2011/12.