Henry quer render Roberto Martínez e ser o novo selecionador belga

Anterior adjunto de Roberto Martínez interessado no lugar que está, por esta altura, em aberto. Está ligado à federação do país desde 2016, com uma paragem pelo meio

Thierry Henry está completamente disponível para suceder a Roberto Martínez no comando técnico da seleção belga. Quem o garante é a imprensa do próprio país.

O anterior adjunto está interessado no cargo, segundo o HLN, e já comunicou que quer a primeira aventura como selecionador principal de uma seleção, depois de orientar o Mónaco e os canadianos do CF Montréal.

Ligado à seleção belga desde 2016, como adjunto, Henry participou, com os diabos vermelhos, nos Mundiais 2018 e 2022 e no Euro 2020.