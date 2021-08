Henry faz alerta ao PSG: "É preciso equilíbrio, sofrem golos demais para o meu gosto"

Henry não está absolutamente convencido da força do PSG, porque vê nos parisienses uma equipa que sofre demasiados golos.

Depois da vitória do PSG sobre o Estrasburgo por 4-2, no sábado, Thierry Henry analisou o comportamento desta super-equipa - que não teve ainda em campo Messi e Sergio Ramos, entre outros reforços - e não ficou totalmente convencido. Isto porque vê fragilidades defensivas e falta de equilíbrio entre os onze jogadores.

"Quando tens super-jogadores, fica mais fácil. Mas quando vejo a forma como o PSG está a evoluir... sofrem golos demais para o meu gosto. É certo que tinham alguns desfalques, mas o equilíbrio é o mais importante. Fala-se muito dos avançados, mas é preciso equilíbrio. Quando eu joguei com Messi e Eto'o no Barcelona, não sofríamos muitos golos. No geral, as equipas que sofrem pouco ficam mais perto dos títulos, inclusive na Liga dos Campeões", alertou o antigo futebolista e agora treinador e comentador de futebol no programa Dimanche Soir Football, do Prime Video.