Henry diz-se pronto para voltar a ser treinador principal: "Sim, conheço a MLS"

Após experiências para esquecer ao leme do Mónaco e nos canadianos do Montréal, o antigo adjunto de Roberto Martínez na Bélgica anunciou que está pronto para voltar a assumir o comando técnico de um clube ou seleção.

Thierry Henry assumiu esta quinta-feira estar pronto para voltar a ser treinador principal de um clube ou seleção, após ter passado sem grande sucesso pelo Mónaco (2018/19) e pelos canadianos do Montréal (2020), antes de ter regressado ao cargo de adjunto de Roberto Martínez na Bélgica, até 2022.

"Ser o número 2 já não é algo que eu gostaria de fazer. Tenho um grande respeito por Roberto Martínez, ele deu-me uma oportunidade quando mais ninguém o fez, mas eu gostaria de tentar outra vez [ser treinador principal]", referiu, em direto para os canais Paramount+ e CBS Sports News.

Os Estados Unidos, um dos três países anfitrões do próximo Mundial de 2026, juntamente com o Canadá e o México, apresenta-se como um possível destino para o antigo avançado francês, uma vez que o selecionador Gregg Berhalter deixou o comando da seleção no final de 2022, após ter terminado contrato.

Questionado sobre o assunto, Henry aproveitou para "piscar o olho" aos EUA: "Se conheço os jogadores? Sim, conheço. E a Liga? Sim, eu conheço a Liga [MLS]", garantiu Henry, que terminou a carreira de jogador ao serviços dos New York Red Bulls, em 2014.