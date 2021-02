Henderson e a alegada rixa no balneário do Liverpool: "Fez-nos rir..."

Capitão dos reds negou publicamente eventuais altercações ocorridas, após o desaire frente ao rival Leicester, no interior do balneário da equipa campeã em título da Premier League

Jordan Henderson, capitão do Liverpool, negou, esta segunda-feira, os rumores veiculados na Imprensa britânica sobre um alegado confronto físico entre o guardião Alisson e o defesa Robertson, ocorrido na sequência da derrota dos reds no reduto do Leicester (3-1).

"Não é verdade. Ler que Robbo [Robertson] e Ali [Alisson] tinham lutado fez-nos rir um pouco, mas para além disso, não dei demasiada importância", afirmou o capitão Henderson. De seguida, o futebolista internacional inglês avisou que não está sequer obrigado a comentar rumores.

"Só porque há alguém sentado atrás de um teclado a inventar boatos sobre jogadores ou treinadores, não significa que eu tenha de dizer alguma coisa sobre isso", advertiu o centrocampista dos reds, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com os alemães do Leipzig.

Ainda no mesmo contacto com os jornalistas, Jordan Henderson rebateu as críticas recentemente dirigidas ao médio internacional espanhol Thiago Alcântara, ao traçar vários elogios ao colega do setor intermediário no conjunto de Klopp.

"Ele tem sido um jogador fantástico desde que chegou, todos sabem que tipo de jogador ele é. Tem sido óptimo em campo e grande como pessoa. Ele lidera pelo exemplo e aprende-se muito com ele, penso que ele tem sido uma maravilhosa contratação. Ele provavelmente sabe mais sobre o Leipzig do que qualquer um de nós, por isso pode ser uma ajuda extra", salientou o capitão dos reds.

O Liverpool defronta, esta terça-feira, o Leipzig, em jogo relativo à 1.ª mão dos oitavos-de-final da atual edição da Liga dos Campeões. A partida decorrerá na Red Bull Arena, a partir das 20 horas.