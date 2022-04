Hélder Costa com os dias contados no Valência: angolano será devolvido ao Leeds

Hélder Costa com as cores do Valência

Extremo angolano jogou apenas 76 minutos nos últimos 11 jogos

Desde a chegada, por empréstimo do Tottenham, de Bryan Gil ao Valência, Hélder Costa caiu na hierarquia do Mestalla e vai regressar ao Leeds na próxima época, de acordo com o jornal Marca.

Com apenas 76 minutos de utilização nos últimos 11 jogos do Valência, o extremo angolano, emprestado pela turma de Elland Road, tem sido lançado apenas na reta final dos encontros do emblema che, que não vai exercer a opção de compra incluída na cedência, estimada em mais de dez milhões de euros.

Hélder Costa leva duas assistências em 25 jogos disputados esta época no nono classificado da LaLiga. Tem contrato com o Leeds até 2024.