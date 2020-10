Heerenveen enche estádio com peluches por uma boa causa

Clube holandês vai receber o FC Emmen com um estádio cheio de peluches, mas por uma boa causa.

Com a pandemia covid-19, a liga holandesa proibiu a entrada de adeptos nos estádios durante toda a temporada, mas de forma a combater a questão, o Heerenveen decidiu que este sábado ia encher o estádio de peluches para receber o FC Emmen.

Esta iniciativa surgiu através de uma parceria com a Fundação para as Crianças Livres de Cancro (KiKa) e com o laboratório farmacêutico MSD, que tem como objetivo alertar para o número de crianças que sofre com cancro no país.

"Durante os primeiros meses da pandemia do novo coronavírus, várias crianças com cancro estiveram invisíveis, porque os cuidados foram adiados. Infelizmente, estamos novamente nessa situação", disse Frits Hirschstein, fundador e diretor da KiKa.

"Ao mesmo tempo, fomos introduzidos à realidade dos estádios vazios. É por isso que vamos encorajar os jogadores com milhares de ursinhos KiKa com camisolas do Heerenveen, e demonstramos apoio a todas as crianças com cancro, para lhes garantir que não as esquecemos", finalizou.