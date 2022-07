Hazard vai ter um novo papel no Real Madrid

Extremo belga preparado para desempenhar a função de falso nove na ausência de Benzema. Equipa técnica do Real preparada para dar mais descanso ao avançado francês

Eden Hazard vai ganhar uma nova vida no Real Madrid. Habituado aos poucos minutos, o belga deve entrar mais na rotação em 2022/2023 e a equipa técnica tem uma ideia muito específica para o jogador: a posição de falso nove.

De acordo com o AS, Carlo Ancelotti e os seus pares têm consciência dos 35 anos de Benzema, que, na próxima época, ainda por cima, vai ter de jogar um Mundial. Por isso, a ideia de colocar o belga numa zona mais central, permitindo, ao mesmo tempo, o descanso do avançado.

Extremo por natureza, esta não seria uma novidade para Hazard, que, pontualmente, no Real e também no Chelsea, já experimentou o centro do ataque. Passará por aí o futuro, segundo a imprensa espanhola, até porque as faixas, com Vinícius na esquerda e Rodrygo na direita, são ocupadas por jogadores bem mais jovens.