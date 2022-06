Hazard: "Sei que estou em dívida com o presidente, os adeptos, os meus companheiros..."

Extremo belga garante estar preparado para vingar no Real Madrid

Eden Hazard voltou a garantir esta sexta-feira que está preparado para colocar os problemas físicos no passado e demonstrar a qualidade que levou o Real Madrid a despender 100 milhões de euros na sua contratação em 2019.

"Sei que estou em dívida com o presidente, com os maravilhosos adeptos que me receberam de uma maneira incrível, com os meus companheiros e com os meu treinador", considerou o extremo de 31 anos, em conferência de imprensa da seleção belga, com vista ao jogo das Liga das Nações com o País de Gales, no sábado.

Hazard, muito fustigado por lesões desde que rumou ao Santiago Bernabéu, garantiu que a operação ao tornozelo a que foi submetido em março colocou um ponto final no calvário.

"Esta temporada estou muito animado para finalmente mostrar o que não pude desde que cheguei ao Real Madrid. [O tornozelo] Não dói mais e eu sinto-me muito melhor. A lesão já está esquecida", assegurou.

Desde que chegou ao Real Madrid, Hazard nunca conseguiu atingir a marca dos 30 jogos numa só temporada. Em 2021/22, fez um golo e duas assistências em 23 jogos pelos merengues.