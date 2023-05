Hazard recusa adeus ao Real Madrid: "Quero jogar, mas sei que é difícil"

Após a conquista da Taça do Rei, o extremo belga garantiu que quer cumprir o seu contrato com os merengues até ao final.

Contratado ao Chelsea no verão de 2019, a troco de 115 milhões de euros, Eden Hazard tem tido uma passagem para esquecer no Real Madrid, mas garantiu no sábado que pretende cumprir o contrato que tem os merengues até ao final, ficando mais uma temporada no Santiago Bernabéu.

Após a conquista da Taça do Rei, na sequência da vitória na final sobre o Osasuna (2-1), o extremo belga, de 32 anos, falou num ano desapontante, mas garantiu que tem uma boa relação com a equipa e com o treinador Carlo Ancelotti: "Quero jogar, mas sei que é muito difícil".

Na sua quarta temporada na capital espanhola, Hazard soma um golo e duas assistências em apenas nove jogos disputados, não tendo sido utilizado na final da Taça.