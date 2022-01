Hazard quer sair do Real Madrid, garante jornalista belga

Dianteiro, pouco sorridente na festa do título da Supertaça de Espanha, em Riade, está incomodado com a situação desportiva e, inclusive, clínica. Opiniões no seio madridista divergem

Inutilizado por Carlo Ancelotti na final-four na Supertaça espanhola, realizada na Arábia Saudita, Eden Hazard, que ficou quase indiferente à conquista do título em Riade, pretende deixar o Real Madrid, se possível ainda neste mês de janeiro.

Ainda que o técnico italiano do clube merengue tenha dado ao avançado belga maior tempo de jogo entre dezembro de 2021 e o início de janeiro de 2022, Hazard não está convencido, duas épocas e meia após chegar ao Bernabéu, com o estatuto no plantel madridista.

Segundo informações avançados por sacha Tavolieri, jornalista belga, o dianteiro está incomodado com a situação desportiva e, inclusive, médica (teve várias lesões em Espanha) e, por isso, tem sido debatido, no Real, o futuro do jogador.

O repórter compatriota de Hazard refere, a propósito da questão clínica, que o departamento médico do emblema espanhol entende que o internacional belga deve ser operado novamente, enquanto outros responsáveis discordam e preferem vê-lo a jogar o mais tempo possível para atrair possíveis compradores.

No passado domingo, Hazard agitou as águas, no relvado do Estádio Internacional King Fahd, ao apenas sorrir, timidamente, em fotografias de grupo ou com o colega Courtois. Enquanto recolhia a medalha (tirou-a de seguida) e estava junto com os colegas na festa do título, o belga esteve visivelmente cabisbaixo, sem alegria.