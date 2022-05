Hazard não atira a toalha ao chão: "Cabe-me provar que ainda não estou acabado"

Extremo belga garante os problemas físicos fazem parte do passado e mostra-se pronto para vingar nos campeões europeus

Eden Hazard voltou a protagonizar uma época desapontante no Real Madrid, a terceira, tendo sido assolado por constantes problemas físicos que impediram uma utilização regular. Agora junto da comitiva belga, que prepara a participação na Liga das Nações, o extremo diz-se pronto para vingar no Santiago Bernabéu.

"Todas as condições estão reunidas para que eu possa jogar o meu futebol. Não tenho mais problemas no joelho, está tudo em ordem. Vou ter uma boa preparação física e mental para estar pronto para o próximo ano. Cabe-me a mim mostrar que não estou acabado, que ainda tenho coisas lindas para fazer", afirmou o extremo belga, em conferência de imprensa.

Hazard deixou a garantia de que precisa apenas de minutos em campo para voltar à forma que demonstrou no Chelsea e que levou os merengues a investirem 115 milhões na sua contratação, em 2019. Revelou ainda o porquê de nunca ter contemplado uma saída, mesmo que temporária, da capital espanhola.

"Nunca quis sair porque sei que posso contribuir com coisas para o clube e porque não estava em condições de me expressar em campo, o clube sabe disso. No melhor dos mundos, [o objetivo] seria preparar-me muito bem, jogar, porque não jogo muito há muito tempo, jogar bem, ajudar em campo em todos os jogos, marcar golos e fazer um bom Mundial. Quero um ano sem problemas físicos, em que possa aproveitar como sempre fiz", confessou o jogador de 31 anos.

Esta época, Hazard levantou a Supertaça espanhola, a La Liga e a Liga dos Campeões pelo Real Madrid, mas voltou a ser uma figura secundária nos merengues, tendo apontado apenas um golo e duas assistências em 23 jogos disputados.