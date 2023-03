Sair ou ficar no Real Madrid? Hazard já tomou uma decisão

Intenção do belga passa por cumprir contrato e, assim, ficar mais uma temporada. Família sente-se bem em Madrid

No que depender do jogador, Eden Hazard vai continuar no Real Madrid até 2024. É essa a ideia do internacional belga, que quer cumprir contrato com os merengues.

De acordo com o The Athletic, a decisão já está tomada pelo jogador, que entende ter o direito de continuar no clube por mais um ano e, assim, cumprir a totalidade do contrato.

Segundo o mesmo órgão, a decisão tem razões familiares e afetivas. O entorno de Hazard sente-se muito bem na capital espanhola e o jogador é respeitado e acarinhado no balneário, ainda que pouco utilizado por Ancelotti.

O Real Madrid tem outras ideias, até porque este verão perfila-se como a última oportunidade do clube em compensar algum do dinheiro investido no jogador, em 2019, quando custou 100 milhões de euros.