Hazard foi operado "com sucesso" ao joelho direito

O futebolista belga Eden Hazard foi esta terça-feira operado com êxito ao perónio direito, aguardando agora pelo fim do período de recuperação, que se estima que dure entre um mês e 45 dias, anunciou o Real Madrid.

"O nosso jogador Eden Hazard foi hoje operado com sucesso no Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela para remover uma placa de osteossíntese no seu perónio direito", disse o clube madrileno, em comunicado no seu 'site' oficial.

Segundo os merengues, o jogador de 31 anos "está agora em casa para iniciar a sua recuperação".

Em 26 de novembro de 2019, devido a uma entrada dura do seu compatriota Thomas Meunier, em jogo frente ao Paris Saint-Germain, o belga partiu o perónio, lesão da qual o jogador não recuperou completamente, o que fez com que se submetesse a uma operação, em 2020, relacionada com a intervenção cirúrgica de hoje.

O avançado belga tem sido atingido frequentemente por lesões desde que ingressou no Real Madrid, em julho de 2019, quando se tornou na transferência mais cara dos 'merengues'.

Durante a sua estadia em Madrid, Hazard realizou 65 jogos, tendo marcado por seis ocasiões, e tem contrato até junho de 2024.