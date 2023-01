Hazard estará na órbita do Fenerbahçe, de Jorge Jesus

Avançado não é opção regular no Real Madrid e poderá sair em breve. O Fenerbahçe estará a acenar ao belga.

Eden Hazard não está a ser feliz no Real Madrid, tem sido muito pouco utilizado, e os merengues estarão com vontade de ver o internacional belga sair. De acordo com notícias na Turquia e em Espanha, o Fenerbahçe, orientado pelo português Jorge Jesus, está atento à situação e quer contar com o avançado de 31 anos já neste mês de janeiro.

Hazard tem contrato com os blancos até junho de 2024.