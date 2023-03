Hazard descarta regresso à Bélgica: "Quero passar mais tempo com a minha família"

Extremo do Real Madrid anunciou a retirada da seleção belga pouco tempo depois da eliminação na fase de grupos do Mundial'2022.

Eden Hazard retirou-se da seleção da Bélgica em dezembro do ano passado, após a eliminação na fase de grupos do Mundial'2022 e, esta segunda-feira, assegurou que não vai voltar atrás na decisão, como já aconteceu no passado com nomes como Lionel Messi ou Zlatan Ibrahimovic.

"Eu não me vejo a não jogar no Real Madrid e a ter tempo de jogo na seleção. Comigo, isso não vai acontecer, estou 100 por cento seguro. Não me vejo a fazer isso e nunca me passou pela cabeça. Eu acho [que Messi ou Ibra] pararam... relutantemente? Bom, creio que todos saímos um pouco relutantes da seleção quando acontece desta maneira, sobretudo por causa da minha história pessoal. Mas eles ainda jogavam nos clubes, eu jogo muito menos", salientou o extremo, de 32 anos, à rádio belga RTBF.

Muito assolado por lesões desde que rumou ao gigante espanhol, Hazard, que soma apenas sete jogos esta temporada (um golo e uma assistência), revelou a razão principal que o levou a despedir-se da Bélgica, contando ainda que o Rei do país foi um dos primeiros a receber a novidade.

"O Rei Filipe ligou-me, mas o que falámos fica entre nós. No futebol, nunca se deve dizer nunca, mas eu tenho muitas outras coisas para fazer, por exemplo, passar mais tempo com os meus filhos, a minha família. Eu não me vejo a recuar desta decisão por um capricho pontual", reforçou.

"Eu comecei a pensar sobre isso [retirada da seleção] após o Europeu [2021]. Na altura, eu tinha trabalhado muito e lesionei-me, não pude jogar frente à Itália [nos quartos de final]. Isso magoou-me, mas há outras coisas. O meu colega de equipa, Toni Kroos, deixou a Alemanha há dois anos e comentou que, quando os outros jogadores estão nas seleções, ele pode aproveitar o tempo com os filhos", revelou Hazard, terminando o discurso dizendo que tinha uma "boa relação" com o atual selecionador nacional, Roberto Martínez.

Eden Hazard despediu-se da Bélgica ao fim de 126 jogos e 31 golos.