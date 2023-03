Hazard deixa má impressão em jogo-treino do Real Madrid com a equipa B

De acordo com o portal Relevo, o extremo belga mostrou falta de mobilidade e teve dificuldade em acompanhar o ritmo dos jogadores jovens da equipa secundária merengue.

O Real Madrid realizou um jogo-treino contra a equipa B na quarta-feira, no centro de treinos de Valdebebas e, de acordo com o portal Relevo, Eden Hazard impressionou, em termos físicos, pela negativa.

O extremo belga, de 32 anos e contratado ao Chelsea no verão de 2019, a troco de 115 milhões de euros, terá demonstrado falta de mobilidade em campo e uma grande dificuldade em acompanhar o ritmo dos jovens da equipa secundária.

Hazard tem tido uma passagem para esquecer no Real Madrid, somando apenas sete jogos (um golo e uma assistência) nesta que é a sua quarta temporada no gigante espanhol. Não é utilizado por Carlo Ancelotti desde início de janeiro, num jogo da Taça do Rei frente ao Cacereno, da quarta divisão.