Hazard anuncia retirada da seleção da Bélgica

Extremo de 31 anos diz adeus à equipa do seu país. Fez 126 jogos e marcou 31 golos pelos diabos vermelhos

Eden Hazard anunciou, nesta quarta-feira, a sua retirada da seleção belga.

Numa mensagem nas redes sociais, o extremo, de 31 anos, confirmou que não volta a jogar pela equipa do seu país.

Leia também Cristiano Ronaldo Ronaldo nega ida para a Arábia Saudita Capitão da Seleção disse não ser verdade que está a caminho do país árabe

Figura histórica do futebol belga, Eden Hazard despede-se da seleção com 126 jogos e 31 golos. A última internacionalização aconteceu no Mundial do Catar, diante da Croácia, na partida que ditou a eliminação dos diabos vermelhos.