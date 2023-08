"Havia muito interesse no Santiago Giménez, mas sempre lhe disse para ficar no Feyenoord"

Avançado mexicano, na mira do Benfica, prolongou o contrato com o clube neerlandês. O pai, Christian Giménez, está feliz com a decisão.

Santiago Giménez renovou contrato com o Feyenoord por mais uma temporada, até 2027, e o pai do jogador mostra-se muito satisfeito com a decisão, numa altura em que há "muito interesse" no avançado mexicano - o Benfica é um dos clubes que está atento.

"Estou incrivelmente feliz por ele permanecer no Feyenoord. Este é o clube do coração dele. E agora também do meu. Havia muito interesse nele, mas eu sempre disse: 'Fica no Feyenoord, tu encaixas aqui'. Ainda bem que esta hora chegou", referiu o pai do goleador, em declarações ao jornal dos Países Baixos Algemeen Dagblad.

A renovação de contrato não signfica, claro está, que ainda venha a sair neste mercado de transferências, mas é um indício de que estará satisfeito no clube. Em 2022/23, o ex-Cruz Azul marcou 23 golos em 45 jogos.