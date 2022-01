Havertz marcou ao minuto cinco, fraturou mindinho e ainda aguentou até ao intervalo

Noite azarada para o alemão, que caiu mal no lance do primeiro golo do Chelsea, que bateu o Tottenham por 2-0 na Taça da Liga

Kai Havertz abriu caminho para a vitória do Chelsea na primeira mão das meias finais da Taça da Liga, diante do Tottenham, mas a noite do internacional alemão não foi propriamente fácil. O jogador fraturou o dedo mindinho no início do jogo e só saiu ao intervalo.

No lance do primeiro golo, ao cair mal, em cima de Lloris e Davinson, o alemão acabou por ter uma lesão traumática na mão direita. A resistência à dor aguentou até ao intervalo, quando Werner foi lançado para o seu lugar.

O Chelsea garantiu uma vantagem de dois golos face ao rival londrino, que terá a oportunidade de, na sua própria casa, tentar a reviravolta, no próximo dia 12, no sentido de chegar pelo segundo ano seguido a Wembley.