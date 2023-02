Hatayspor reage à morte de Atsu: "Não há palavras para descrever a nossa tristeza"

Antigo extremo do Rio Ave e FC Porto foi encontrado morto este sábado debaixo dos escombros do prédio onde residia na cidade de Hatay, uma das mais afetadas pelo sismo que atingiu a Turquia há quase duas semanas.

O Hatayspor, clube de Christian Atsu, reagiu este sábado à morte do jogador, que aos 31 anos foi encontrado debaixo dos escombros do prédio onde residia na cidade de Hatay, uma das mais afetadas pelo sismo que atingiu a Turquia há quase duas semanas.

Por via de uma publicação nas redes sociais, o emblema, que já anunciou a desistência do campeonato turco na sequência da catástrofe natural, revelou que o corpo do ex-Rio Ave e FC Porto já se encontra a caminho do Gana, onde será realizado o seu funeral.

"Que a paz te acompanhe, pessoa linda. Não há palavras para descrever a nossa tristeza. Descansa em paz, Atsu", lamentou o Hatayspor.