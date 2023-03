Gift Emmanuel Orban, avançado do Gent, marcou um hat-trick na primeira parte do jogo em casa do Istambul Basaksehir, referente à segunda mão dos oitavos de final da Confererence League. O nigeriano, de 20 anos, marcou aos 31, 32 e 34 minutos.

Aos 37 minutos, Hugo Cuypers fez o 4-0 para os belgas.

De recordar que a primeira mão terminou com um empate 1-1.

Veja os golos de Orban: