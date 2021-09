Hat-trick de Mitrovic coloca Fulham, de Marco Silva, na rota das vitórias

Um hat-trick do avançado sérvio Aleksandar Mitrovic deu esta quarta-feira ao Fulham, treinado pelo português Marco Silva, o triunfo na receção ao Swansea (3-1), num encontro da 10.ª jornada da segunda liga inglesa de futebol.

O ponta de lança dos cottagers, que hoje se isolou como melhor marcador da prova, com 10 golos, resolveu o desafio ainda na primeira parte, com os três tentos apontados aos 12, 32 e 45 minutos. Pelo meio, Jamie Paterson (38) encurtou distâncias para o emblema do País de Gales.

Depois de uma derrota e um empate, os londrinos, que no segundo tempo tiveram em campo o luso Ivan Cavaleiro, seguem isolados no terceiro posto, com 20 pontos, a dois dos líderes Bournemouth e West Brom. O Swansea é 19.º, com 10.