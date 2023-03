Hat-trick de Jonathan David e homenagem a Djaló no Lille-Lyon

Empate (3-3) com todos os golos na segunda parte. O canadiano é agora o melhor marcador da Ligue 1

Lille e Lyon empataram hoje em Villeneuve d'Asq por 3-3, com todos os golos desta partida da Liga francesa de futebol a serem marcados na segunda parte: Jonathan David fez os três do Lille e fez uma homenagem a Tiago Djaló, que perde o resto da época por lesão.

A equipa anfitriã, treinada pelo português Paulo Fonseca, até poderia ter ganhado a partida, da 27.ª jornada do campeonato gaulês, com uma grande penalidade a seu favor assinalada aos 90+4 minutos - no entanto, o recurso ao videoárbitro (VAR) reverteu a decisão inicial, com o árbitro a considerar que houve simulação do avançado Jonathan Bamba.

O Lille mantém-se no sexto lugar, com 46 pontos, muito perto dos lugares europeus, enquanto o Lyon está um pouco menos bem classificado, ocupando o oitavo lugar, com 40 pontos.

André Gomes, médio do Lille, foi hoje o único português em ação. Viu o cartão amarelo aos 90+9 minutos, nos protestos que se seguiram à reversão do penálti.

Após uma primeira parte mais 'apagada', o jogo embalou na segunda parte, com o internacional canadiano Jonathan David a fazer um hat-trick para o Lille, enquanto Lacazette 'bisava' para o Lyon e Barcola marcava o outro da formação visitante.

Com o feito de hoje, David 'salta' para a frente da lista de marcadores, com 19 golos, mais um do que Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, e três do que Ben Yedder, do Mónaco, e Lacazette.

A passe de Bamba, David fez o 1-0 aos 46 minutos e depois ampliou o marcador aos 61, de grande penalidade. Barcola reduziu, aos 64.

O goleador canadiano concretizou novo penálti, aos 79, e só não foi chamado para o que seria o último porque, entretanto, foi substituído.

A ganhar por 3-1 a 10 minutos do fim, o Lille parecia ter o jogo controlado, mas o muito experiente Alezandre Lacazette não estava convencido e anda marcou, aos 83 e 89, para um empate 'precioso' para o Lyon.

