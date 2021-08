Hat-trick de Immobile na goleada da Lázio sobre o Spezia

Redação com Lusa

O internacional transalpino, que tinha anotado um golo na primeira jornada, já se isolou no topo dos melhores marcadores da Serie A.

O avançado Ciro Immobile marcou este sábado três golos na goleada da Lázio sobre o Spezia, por 6-1, em jogo da segunda jornada da Liga italiana, que permitiu aos romanos igualarem provisoriamente o Inter na liderança.

No Estádio Olímpico, até foram os visitantes que se colocaram em vantagem, logo aos quatro minutos, por Daniele Verde, só que Immobile chamou a si todo o protagonismo na primeira parte e, "sozinho", operou a reviravolta, aos cinco e 15, antes de consumar o "hat-trick", aos 45+2, em recarga a uma grande penalidade por ele próprio falhada.

O internacional transalpino, que tinha anotado um golo na primeira jornada, já se isolou no topo dos melhores marcadores da Serie A, com quatro, numa temporada na qual já não terá a concorrência de outro exímio goleador, o português Cristiano Ronaldo, que deixou a Juventus e regressou ao Manchester United.

No segundo tempo, o ex-portista Felipe Anderson, aos 47 minutos, o albanês Elseid Hysaj, aos 70, e o espanhol Luis Alberto, aos 85, dilataram a vantagem da Lazio, que subiu provisoriamente à liderança, com seis pontos, os mesmos do campeão Inter Milão, que na sexta-feira bateu o Verona (3-1).

Já a Atalanta cedeu os primeiros pontos na Serie A, ao não conseguir desfazer o "nulo" (0-0) na receção ao Bolonha, apesar do claro domínio exercido sobre os visitantes.