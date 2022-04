Hat-trick de Haaland insuficiente para evitar derrota do Dortmund frente ao Bochum

Pantovic, de penálti, selou o triunfo do Bochum no Signal Iduna Park

Dois golos nos últimos dez minutos garantiram o triunfo dos visitantes

O Dortmund perdeu este sábado por 3-4 na receção ao Bochum, em jogo da 32ª jornada da Bundesliga, num jogo em que nem um hat-trick de Erling Haaland evitou a derrota do vice-líder da competição.

Com Raphael Guerreiro a titular (foi substituído aos 84), o Dortmund entrou na partida com o pé esquerdo, assistindo aos golos de Sebastian Polter, aos 3, e de Gerrit Holtmann, aos 8. Haaland, dez minutos depois do segundo golo visitante, reduziu a desvantagem para 1-2 de grande penalidade, situação similar à sucedida aos 30, quando o astro norueguês voltou a não vacilar a partir da marca dos 11 metros.

No regresso para a segunda parte, foi o Dortmund quem entrou melhor em campo e, desta vez a passe de Marco Reus, Haaland consumou o hat-trick aos 62 e atingiu o 21º golo da época na Bundesliga, igualando os números de Patrik Schick, do Bayer Leverkusen, segundo melhor marcador da prova, atrás de Lewandowski e que ainda vai jogar esta jornada.

No entanto, os três pontos estavam mesmo destinados a cair para o Bochum, que já garantiu a permanência no principal escalão alemão e protagonizou uma reta final de jogo imaculada.

Aos 81, o neerlandes Jurgen Locadia repôs a igualdade no marcador para 2-2 e, aos 85, o sérvio Milos Pantovic levou os adeptos do Bochum ao delírio, batendo Marwin Hitz de penálti e garantindo o regresso às vitórias para o emblema, que subiu provisoriamente ao 11º lugar, com 39 pontos.

O Dortmund, por outro lado, mantém-se na vice-liderança da Bundesliga, com 63 pontos, mas ainda não tem o lugar garantido, uma vez que o terceiro Bayer Leverkusen e o quarto Leipzig, que vão jogar esta jornada, ainda têm hipóteses matemáticas de terminar a época à frente dos auri-negros.