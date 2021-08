Hat-trick de Haaland e Dortmund segue na Taça da Alemanha

A única surpresa a registar foi a eliminação do Greuther Furth, recém-promovido à Bundesliga,

O Dortmund venceu no estádio do Wehen Wiesbaden, da terceira divisão da Alemanha, por 3-0, graças a um hat-trick do avançado Erling Haaland, na primeira eliminatória da Taça da Alemanha.

O norueguês, pretendido por alguns dos "tubarões"" europeus, marcou aos 26, 31 e 51 minutos, acabando com a resistência da equipa do Wehen Wiesbaden, que nada pôde fazer para travar a sua veia goleadora.

O Borússia entra assim com o pé direito na Taça da Alemanha, troféu de que é detentor, depois de ter batido na final o Leipzig por 4-1, num jogo em que o internacional português Raphael Guerreiro nem sequer esteve no banco.

Nesta primeira eliminatória, Bayer Leverkusen, Augsburgo, Arminia Bielefeld e Estugarda, igualmente da Bundesliga, também venceram em casa de adversários de escalão inferior.

O Leverkusen venceu o Lok Leipzig (3-0), o Augsburgo o Greifswalder (4-2) e o Arminia Bielefeld o Bayreuth (6-3), enquanto o Werder Bremen, despromovido em 2020/21 à segunda divisão, foi eliminado pelo Osnabruck (2-0), da terceira Liga.

O Bochum, que entra esta época no principal escalão da 'Bundesliga', teve começo difícil na Taça, ao ser 'forçado' a prolongamento com o Wuppertaler, formação dos 'regionais', mas acabou por vencer por 2-1.

A única surpresa a registar foi a eliminação do Greuther Furth, recém-promovido à Bundesliga, afastado fora de casa pelo modesto Babelsberg, dos distritais, na marcação de grandes penalidades, depois de um empate a dois golos no final do tempo regulamentar e do prolongamento.