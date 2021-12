Hat-trick de Gnabry e bis de Lewandowski em mais uma goleada do Bayern

Triunfo por 0-5 no terreno do Estugarda. Extremo marcou três e assistiu em dois, avançado marcou dois e assistiu em mais um

O Bayern Munique alargou hoje para nove pontos o avanço na liderança da Bundesliga sobre o Borussia Dortmund, após golear 5-0 em Estugarda, na 16.ª jornada da prova.

Desta vez, foi Serge Gnabry a assumir o protagonismo principal no quinto triunfo consecutivo dos bávaros, com "hat-trick" consumado aos 40, 53 e 74 minutos, num encontro que permitiu a Lewandowski acabar com um jejum de golos de duas partidas, marcando por duas vezes, aos 69 e 72, ante um rival que vinha em recuperação na prova, com dois triunfos e um empate nos derradeiros três desafios.

Os bávaros lideram agora com 40 pontos, mais nove do que o Dortmund, que na quarta-feira recebe o lanterna-vermelha Greuther Furth, formação que na derradeira ronda conquistou o seu primeiro triunfo na prova.

Depois de ter feito o único golo do primeiro tempo, Gnabry regressou ao relvado a "faturar" em contra-ataque, quando "sentou" um adversário na área e rematou para fora do alcance do guarda-redes.

O inevitável Lewandowski entrou em cena na pior fase dos anfitriões, primeiro a receber nas costas do defesa, isolar-se e, ante a saída do guarda-redes, fazer-lhe um "chapéu", três minutos antes de se antecipar ao central e desviar para 4-0.

Este golo permitiu-lhe igualar o recorde de Gerd Muller com 42 tentos num só ano civil na Alemanha, sendo que só a trave, aos 83 minutos, o impediu de se se apossar isolado desse recorde.

O desnorte do adversário levou o guarda-redes a largar uma bola fácil e permitir a Gnabry consumar o seu terceiro tento.

O Estugarda é 15.º, com 17 pontos, somente mais um do que o Augsburgo, em posição de descida, e que receberá o Leipzig.

Ainda hoje, vão realizar-se o Wolfsburgo-Colónia, Mainz-Hertha Berlim e Arminia Bielefeld-Bochum.