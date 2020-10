Hassan, ex-Rio Ave e Braga, com a corda toda no Olympiacos

Bisou em mais uma vitória do campeão grego no campeonato.

O Olympiacos, de Pedro Martins e adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, venceu no campeonato grego o Smyrnis, com um bis do avançado internacional marroquino Hassan.

O ex-jogador do Braga deu a vitória à equipa do Pireu com golos aos 65 e 72 minutos, num jogo em que os portugueses José Sá, Rúben Vinagre, Pepe Rodrigues e Bruma foram titulares.

No banco, Pedro Martins tinha ainda o central internacional português Rúben Semedo.

O Olympiacos lidera o campeonato grego, com os mesmos pontos do Aris, que nesta jornada ainda recebe no domingo o Asteras Tripolis, mas a equipa de Pedro Martins tem menos dois jogos disputados.

Na Champions, a formação grega perdeu na visita ao FC Porto no estádio do Dragão (2-0), na primeira jornada, e volta a defrontar os "dragões" na sexta e última ronda, agendada para 09 de dezembro.

Na próxima semana, na terça-feira, na terceira jornada da Liga dos Campeões, os gregos defrontam fora o Manchester City, e o FC Porto recebe os franceses do Marselha, treinados por André Villas-Boas.