Hassan ainda agora voltou e já se vinga de Abel: "Todos sabem as qualidades"

Egípcio marcou nos descontos e impediu que o PAOK igualasse o Olympiacos no primeiro lugar.

O Olympiacos, orientado por Pedro Martins, teve a liderança isolada em risco esta jornada, mas o técnico português lançou na segunda parte o avançado Hassan e a aposta foi certeira: o egípcio marcou nos descontos o golo do triunfo sobre o Atromitos (1-0), que impediu que o PAOK de Abel Ferreira igualasse o Olympiacos no primeiro lugar.

Hassan nunca se conseguiu impor no Braga com Abel Ferreira (foi com o técnico nos minhotos que teve a primeira cedência aos gregos, há um ano) e "vingou-se" assim do português, segurando na frente da liga grega outro técnico luso, que nele está a apostar: Pedro Martins. "Todos sabem as qualidades do Hassan. É poderoso pelo ar, sabemos que precisamos dele em alguns jogos, sabíamos que nos ia ajudar", elogiou Pedro Martins, sobre o atacante que faturou à terceira partida, dando os três pontos à equipa do Pireu. Em campo estiveram José Sá e Rúben Semedo (ambos jogaram 90") e ainda Bruno Gaspar, que entrou para equilibrar a equipa após a expulsão de Elabdellaoui. Uma decisão do árbitro suíço Schnyder, refira-se, que irritou Pedro Martins: "Estávamos melhor no jogo, mas a expulsão foi exagerada. Fizemos oito faltas, contra 16 do Atromitos. É um árbitro que prejudica o futebol, teve alguns truques para mudar o jogo."

O golo de Hassan tirou crédito à goleada do PAOK sobre o OFI Creta: 4-0, com golos de Akpom (bisou), Lamprou e Douglas. Abel Ferreira, após a partida, salientou a necessidade de os adeptos terem paciência, defendendo que os êxitos são resultado da continuidade e persistência: "Demora tempo a construir algo bom e temos tido muitos jogos, além de eu estar aqui só há seis meses. Vejam o Liverpool, a consistência traz títulos. Com passos seguros, vamos chegar onde queremos." Pelo OFI, jogaram Ricardo Vaz e Lisandro Semedo.