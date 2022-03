Harvey Elliott confessa idolatrizar Neymar: "É um dos melhores de sempre"

Neymar, astro do PSG

Harvey Elliott, médio ofensivo do Liverpool, confessou idolatrizar Neymar, considerando-o "um dos melhores de sempre" na história do futebol

Questionado no canal de Youtube UMM sobre Neymar, o criativo de 18 anos confessou ter uma grande estima pelo astro brasileiro, especialmente após ter visto o documentário da Netflix, 'Neymar: O Caos Perfeito'.

"Sim, é verdade. Eu tenho visto o documentário dele recentemente e ver as origens dele e a forma como chegou onde está hoje é bastante inspirador. Pessoalmente, penso que ele é um grande jogador e um dos melhores de sempre a jogar o desporto", afirmou.

Um dos jogadores mais promissores nos quadros do Liverpool, Elliott abordou também a relação "paternal" que tem Jurgen Klopp, assim como a lesão grave que sofreu em setembro de 2020, que o afastou dos relvados durante quatro meses.

"Tu vês isso bastante [relação paternal com Klopp], a forma como ele é com os jogadores, o staff e como ele interage com os adeptos. Ele é a melhor pessoa para o cargo e a melhor possível possível para se aprender", considerou Elliott.

"Não é agradável para ninguém aleijar-se. Eu tentei transmitir positividade à equipa e especialmente a ele [Klopp]. É bom saber como ele se sente, mas ao mesmo tempo não gosto das pessoas sentirem-se assim em relação a mim, sentirem-se preocupadas. No entanto, a forma como ele se preocupa comigo e o que ele pensa e sente sobre mim são coisas que me trazem motivação", finalizou o jovem inglês.