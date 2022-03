"Maguire não tem qualidade suficiente para ser capitão do Manchester United"

Palavras de Ahmed Elmohamady, que foi companheiro de equipa de Maguire quando o central representou o Hull City

Elmohamady partilhou balneário com Harry Maguire durante três temporadas, quando ambos atuavam com as cores do Hull City e veio afirmar, esta segunda-feira, que o internacional inglês não tem perfil para capitanear um clube como o Manchester United, ao contrário de Cristiano Ronaldo.

"O Harry esteve comigo no Hull City e, na minha opinião, não tem qualidade suficiente para ser capitão do Manchester United. O Man. United precisa de um jogador com uma personalidade forte e eu espero que o próximo treinador vá dar a braçadeira de capitão a Ronado, caso ele fique. Ronaldo consegue lidar com esta responsabilidade e com a pressão, ao contrário de Maguire", considerou o lateral direito, atualmente sem clube, ao canal BeIN Sports.

"Eu penso que a pressão que ele [Maguire] tem ao usar a braçadeira de capitão está a afetar as suas exibições. Maguire jogou muito bem pelo Leicester, uma equipa que compete para estar no top-6 da Premier League e secalhar é esse o seu nível. Ele não tem a qualidade para jogar na maior equipa da história inglesa", finalizou.."