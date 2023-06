"Harry Kane tem de sair do Tottenham e permitir que reconstruam a equipa"

Micah Richards é da opinião que os spurs devem vender o goleador inglês este verão, uma vez que termina contrato na próxima época, de forma a usarem o valor da transferência para reconstruírem a equipa.

Depois de mais uma temporada sem títulos no Tottenham, que terminou a Premier League na oitava posição, falhando a qualificação para as provas europeias, Harry Kane tem sido apontado como o alvo favorito do Real Madrid para a sucessão de Karim Benzema.

Em direto para um programa da BBC, Micah Richards, antigo defesa inglês e atual comentador, defendeu que esta é a altura ideal para os spurs venderem o goleador, de 29 anos, uma vez que termina contrato no final da próxima temporada.

"Eles têm de o deixar sair. Têm de fazer o máximo possível de dinheiro com ele, de forma a que possam reconstruir a equipa. São muito dependentes de Kane, sempre que víamos quem marcou por eles, era Kane. Eles precisam de algo mais", começou por dizer.

"Penso que chegou a altura e tenho a certeza de que os adeptos dos spurs lhe diriam: "Deu tudo por nós, mas vamos fazer algum dinheiro com ele e começar de novo". Deem algum dinheiro ao novo treinador [Ange Postecoglou] para trabalhar e permitam que ele mostre a todos o quão bom, num contexto de nível seguinte", reforçou Richards.

Em jeito de conclusão, o antigo defesa do Manchester City, considerou que Kane nem devia pensar duas vezes sobre rumar ao Real Madrid, especialmente agora que os merengues têm uma vaga aberta no onze inicial para a sua posição.

"Especialmente com Benzema a sair, está lá para ti (Kane). Podes ir para o clube mais histórico do futebol, em que tens um lugar, tens de ir. É imperativo para a sua carreira. Ele quer ser o melhor marcador da história da Premier League, mas se fosse para o Real e ganhasse a Liga dos Campeões, seria incrível. Se vencer a LaLiga, entraria num novo nível", rematou.

Na presente temporada, ​​​​​​Kane voltou a ser letal na cara do golo, apontando 32 golos e cinco assistências em 49 jogos disputados pelo Tottenham, tendo ficado apenas atrás de Erling Haaland (36) na lista de melhores marcadores da Liga inglesa, com 30.