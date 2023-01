"Harry Kane? O Manchester City desistiu de o contratar nos 150 milhões..."

Antigo presidente do Bayern descartou uma investida do gigante bávaro pelo avançado inglês no próximo verão, considerando que é demasiado caro para as possibilidades do clube.

Uli Hoeness, antigo presidente do Bayern, descartou este domingo que o Bayern vá tentar contratar Harry Kane no próximo verão, considerando que o avançado inglês do Tottenham é demasiado caro para a realidade do clube.

O gigante bávaro tem sido associado a Kane desde o verão passado, mas o avançado inglês, que já foi pretendido pelo Manchester City no passado, terá um preço superior a 100 milhões de euros.

"Ele é um grande jogador, mas isso é um pedido de elevada magnitude. O Manchester City desistiu de o contratar nos 140 ou 150 milhões de euros. Eu não consigo imaginar o Bayern a querer ou conseguir pagar este tipo de quantias", referiu, em conversa com um jornalista alemão.

Kane, de 29 anos, tem contrato com os spurs até 2024 e, na presente temporada, soma 17 golos e três assistências em 28 jogos disputados.

