Harry Kane não viajou para Portugal e não defronta o Paços de Ferreira

Segundo a imprensa inglesa, Harry Kane não viajou com a comitiva do Tottenham para Portugal.

Harry Kane não viajou com a comitiva do Tottenham para Portugal, adianta a imprensa britânica. O avançado está inscrito na lista de 25 jogadores que podem disputar a eliminatória frente ao Paços de Ferreira, mas ficou em Londres, numa altura em que muito se tem falado acerca de uma transferência do jogador para o Manchester City.

O internacional inglês também falhou a jornada inaugural da Premier League, precisamente contra os citizens, e ainda não se estreou oficialmente esta época.

Paços de Ferreira e Tottenham medem forças na quinta-feira, num jogo da primeira mão do play-off de acesso à Conference League.