Harry Kane não deverá renovar e Manchester United chega-se à frente

De acordo com o jornal The Telegraph, os red devils já realizaram os primeiros contactos junto do Tottenham para assegurarem os serviços do goleador inglês no próximo verão, com o Bayern também à espreita.

Com o aproximar do final de mais uma temporada sem títulos, tudo indica que Harry Kane não deverá renovar contrato com o Tottenham, com quem está vinculado até 2024 e o Manchester United não pretende perder tempo, tendo já realizado os primeiros contactos junto dos spurs com vista à sua contratação.

A informação chega do jornal The Telegraph, que avança que os red devils vão apresentar uma proposta pelo internacional inglês, de 29 anos, mal seja possível, muito por causa da concorrência do Bayern, que também está em busca de um goleador e já demonstrou interesse em Kane ao longo dos últimos meses.

Ainda assim, as negociações com Daniel Levy, presidente do Tottenham, preveem-se muito complicadas, devido ao dirigente não ter qualquer vontade em reforçar um rival da Premier League, esperando-se que coloque um preço superior a 90 milhões de euros no avançado.

Também Victor Osimhen, do Nápoles, estará na órbita do Manchester United, mas Kane será mesmo o alvo favorito dos responsáveis do clube.

Na presente época, Harry Kane soma 26 golos e quatro assistências em 43 partidas disputadas pelo Tottenham, atual quinto classificado da Premier League.