Harry Kane faz 50.º golo pela Inglaterra e evita derrota na Alemanha

A Alemanha não conseguiu vingar a derrota (2-0) frente à Inglaterra no Euro'2020, ao empatar 1-1 na receção à seleção inglesa, em que Harry Kane marcou o 50.º golo com a camisola dos três leões.

O selecionador alemão, Hansi Flick, decidiu fazer descansar, na segunda jornada do grupo A3 da Liga das Nações, alguns dos titulares da partida da primeira jornada frente à Itália, em Bolonha, deixando no banco alguns jogadores do Bayern que são a base da Mannschaft, como Sule, Goretzka, Leroy Sane e Gnabry, mas a verdade é que a Alemanha esteve muito perto de vencer os ingleses.

O médio do Borussia Monchengladbach, Jonas Hofmann, que já tinha visto um golo anulado na primeira parte, por fora de jogo, colocou a seleção germânica na frente do marcador, aos 50 minutos, mas esta não conseguiu evitar o empate face à pressão final dos ingleses.

Essa pressão acabou por ser premiada mesmo ao cair do pano, aos 88 minutos, com um penálti cometido pelo central Nico Schlotterback sobre Harry Kane, só assinalado pelo árbitro depois de rever o lance no monitor, com o avançado inglês a assinar o seu 50.º golo em 70 jogos ao serviço da seleção britânica.